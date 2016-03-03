Сайт написан на php+mysql. Ссылка при переписки. Нужно переделать согласно скриншотам. Бюджет минимальный, срок 1-2 дня.
Обновить сайт на WP
Требуется обновить сайт http://clean-rating.com который работает на WordPress 2.8.4 до актуальной версии и вычистить все не нужные для его функционирования плагины. Автоматом не обновляется.
Выбранный исполнитель
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