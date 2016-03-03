Обновить сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок175 просмотров

Требуется обновить сайт http://clean-rating.com который работает на WordPress 2.8.4 до актуальной версии и вычистить все не нужные для его функционирования плагины. Автоматом не обновляется.

WordPress
9 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$35
1 день
Отлично справился с работой! Впрочем, как всегда ) Рекомендую!
Все отлично, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад