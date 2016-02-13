Переделать сайт

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Сайт написан на php+mysql. Ссылка при переписки. 

Нужно переделать согласно скриншотам. 

Бюджет минимальный, срок 1-2 дня.

MySQLPHP
9 лет назад
alexivan80
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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