Нужен php программист для написания партнерской программы

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Нужен php программист для написания партнерской программы и её последующей поддержки.

Требования:

-свободен в данный момент

-есть опыт в создании партнерских программ

-скорость выполнения работы

-безопасный код ( будет проверяться с помощью спец софта)

-Желательно использование фреймворков

PHP
9 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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