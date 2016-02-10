Создание сайта по макету на картинке.

Что нужно сделать на сайте:

1.Стартовая страница с полями: имя и пароль, предварительно нужно зарегистрироваться.

2 Когда человек зайдет в дневник, он может заполнить свой личный кабинет, но в графе тренинг питание писать не может (это пишет тренер)

3 Каждый день в ручном режиме, можно ставить балы участникам, за соблюдение правил

4 админка как в вк, слева имена и фамилии участников, и когда они пишут комментарии в личном кабинете, уведомление должны прийти в админку на против имени человека