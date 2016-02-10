Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Создание сайта по макету на картинке. 

Что нужно сделать на сайте: 

1.Стартовая страница с полями: имя и пароль, предварительно нужно зарегистрироваться. 

2 Когда человек зайдет в дневник, он может заполнить свой личный кабинет, но в графе тренинг питание писать не может (это пишет тренер) 

3 Каждый день в ручном режиме, можно ставить балы участникам, за соблюдение правил 

4 админка как в вк, слева имена и фамилии участников, и когда они пишут комментарии в личном кабинете, уведомление должны прийти в админку на против имени человека

9 лет назад
stopwait
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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