Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: ...
Скрипт массового 301 редиректа для wordpress
Есть сайт который был на кириллических url сейчас приняли решение перейти на url в транслите.
Нужен простой скрипт или плагин 301 редиректа, в который можно было бы загрузить ~20 тысяч url, старый и новых.
Т.е посетитель или поисковый робот перешедший по старому кириллическому url должен попасть на новый url в тарнслите.
Прописать RewriteRule ^категория/статья$ /kategorija/statya [R] в .htaccess не актуально, слишком много url, это будет жутко тормозить сайт
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