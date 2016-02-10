Скрипт массового 301 редиректа для wordpress

Есть сайт который был на кириллических url сейчас приняли решение перейти на url в транслите.

Нужен простой скрипт или плагин 301 редиректа, в который можно было бы загрузить ~20 тысяч url, старый и новых.

Т.е посетитель или поисковый робот перешедший по старому кириллическому url должен попасть на новый url в тарнслите.

Прописать RewriteRule ^категория/статья$ /kategorija/statya [R] в .htaccess не актуально, слишком много url, это будет жутко тормозить сайт