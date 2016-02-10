Drupal 7, настройка, вставка материала, частично верстка

1. Разместить в подвале сайта блок с информацией изподвала altekpro.ru .Стили такие же, как на http://altekpro.ru https://yadi.sk/i/XlE6Pf_ZocNr6

3. Форма заказа "Купить в один клик"вместо "Быстрый заказ" и сама кнопка должна быть под характеристиками

товара, а не где то справа.

4. Раздел «Акции» должен быть создан по примеру http://altekpro.ru/offers/ . Добавить одну акцию.

5. Упорядочить текст в контенте justify, сделать его черным, а не серым,заголовки всех страниц не делать все заглавные, а заголовки в тексте

соответственно выделять жирным.

6. https://yadi.sk/i/kZnwHNx6mMbpMвот фото для тех продуктов, где нет изображения

7. Текст в контентной области сделать темнее

8. На странице «О компании» слева есть меню. Пункты выглядят так: https://yadi.sk/i/58XYQ7MEmSJKW , но оранжевые, но невсе заглавные буквы, а как обычный текст, когда наводим на саму кнопку меню

"О компании" этот список не должен выводиться, а проваливаемся на

страницу. Текст отредактировать красиво и ссылками так же как у Алтек, добавив

только к ссылкам после текста стрелочку как у Алтек (пример Подробнееоб инженерно-технической службе ). А если ссылку внутри текста тострелочка не нужна.

9. Оставить заявку (сейчас не работает) форма такаяже как "Заказать в 1 клик", Имя(необязательное)телефон(обязательное)и Чем можем Вам помочь?(Обязательное), крестик закрытия формы сверху справа, а не как форме обратного звонка

10. В форме обратного звонка поставить крестик наверх

11. https://yadi.sk/i/Zreh7DPLmPxXsдобавить данный блок (взят с http://altekpro.ru/company/ в левуюколонку), кроме главной. Тел уфимский и телефон всего один

12. Заголовки пишутся сейчас большими буквами. Изменить это

13. https://yadi.sk/i/z7Fg9JaVmSJvi здесь должны отображаться производители со списка производителей, но производители теже что отображаются сейчас у Алтек

14. Вывести полоску https://yadi.sk/i/r0Q_qc7umSKXC оранжевым

15. https://yadi.sk/i/DIdFSD5jmSKZD

17. http://rpufa.ru/kompaniya-regionalnyy-proekt добавить левое меню как на http://altekpro.ru/company/

18. http://rpufa.ru/nashi-uslugi меню должно быть по аналогии с http://altekpro.ru/services/ выглядеть

19. Создать страницу «Готовые решения». Внешний вид http://altekpro.ru/directions/и подразделы такие же

20. На главную просто скопировать html с http://altekpro.ru/ (но картинки заменить). Начиная с блока «Направления бизнеса и готовые решения» и ниже кроме: Прессцентра и акций.