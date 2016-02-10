Drupal 7, настройка, вставка материала, частично верстка

Добрый день! Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android). Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635) Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно. Что требуется: ...
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1. Разместить в подвале сайта блок с информацией изподвала altekpro.ru .Стили такие же, как на http://altekpro.ru https://yadi.sk/i/XlE6Pf_ZocNr6
3. Форма заказа "Купить в один клик"вместо "Быстрый заказ" и сама кнопка должна быть под характеристиками
товара, а не где то справа.
4. Раздел «Акции» должен быть создан по примеру http://altekpro.ru/offers/ . Добавить одну акцию.
5. Упорядочить текст в контенте justify, сделать его черным, а не серым,заголовки всех страниц не делать все заглавные, а заголовки в тексте
соответственно выделять жирным.
6. https://yadi.sk/i/kZnwHNx6mMbpMвот фото для тех продуктов, где нет изображения
7. Текст в контентной области сделать темнее
8. На странице «О компании» слева есть меню. Пункты выглядят так: https://yadi.sk/i/58XYQ7MEmSJKW , но оранжевые, но невсе заглавные буквы, а как обычный текст, когда наводим на саму кнопку меню
"О компании" этот список не должен выводиться, а проваливаемся на
страницу. Текст отредактировать красиво и ссылками так же как у Алтек, добавив
только к ссылкам после текста стрелочку как у Алтек (пример Подробнееоб инженерно-технической службе ). А если ссылку внутри текста тострелочка не нужна.
9. Оставить заявку (сейчас не работает) форма такаяже как "Заказать в 1 клик", Имя(необязательное)телефон(обязательное)и Чем можем Вам помочь?(Обязательное), крестик закрытия формы сверху справа, а не как форме обратного звонка
10. В форме обратного звонка поставить крестик наверх
11. https://yadi.sk/i/Zreh7DPLmPxXsдобавить данный блок (взят с http://altekpro.ru/company/ в левуюколонку), кроме главной. Тел уфимский и телефон всего один
12. Заголовки пишутся сейчас большими буквами. Изменить это
13. https://yadi.sk/i/z7Fg9JaVmSJvi здесь должны отображаться производители со списка производителей, но производители теже что отображаются сейчас у Алтек
14. Вывести полоску https://yadi.sk/i/r0Q_qc7umSKXC оранжевым
15. https://yadi.sk/i/DIdFSD5jmSKZD
17. http://rpufa.ru/kompaniya-regionalnyy-proekt добавить левое меню как на http://altekpro.ru/company/
18. http://rpufa.ru/nashi-uslugi меню должно быть по аналогии с http://altekpro.ru/services/ выглядеть
19. Создать страницу «Готовые решения». Внешний вид http://altekpro.ru/directions/и подразделы такие же
20. На главную просто скопировать html с http://altekpro.ru/ (но картинки заменить). Начиная с блока «Направления бизнеса и готовые решения» и ниже кроме: Прессцентра и акций.
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