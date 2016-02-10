Год назад был создан плагин для экспорта контактов из Shop Script 5 в формате CSV. Плагином долго не пользовались, и судя по всему после одного из обновлений Фреймворка Вебасист плагин перестал выгружать контакты из БД(изменилось ...
Оживление сайта.
Есть сайт www.Teplotekhnik.ru Он скорее жив, чем здоров. Требуется его оживление статьями и форумом (наверное). СМС - Битрикс.
Требуется:
1 Предложение по лечению. Курс лечения должен включать в себя методы, дальнейшее поддержание которых не потребует содержание штата сотрудников как у MS.
2 Наполнение сайта товарами с описаниями (то что есть - оно есть, и если его можно поправить - обсуждается)
3 Рассматриваются варианты вашего видения курса лечения.
Бюджет.
Выполнение проекта выполняется на безвозмездной основе!!! (Шутка, извините)). Понятия не имею о стоимости такой работы, поэтому по деньгам ничего обозначить не могу. Предлагайте развернуто. Предложения типа: "Выведем ваш сайт..." - в топку. Только конкретика и только обоснованная. Помните: Мне нужен сайт, а не отдел СЕО.
Для тех кому хочется быть создателем, а не реаниматологом:
1 www.3Desa.pro (работает в штатном режиме но материала не хватает катастрофически)
2 www.teplotekhnik.pro (пустой как барабан. Можно менять всё в том числе и СМС)
3 www.kotelnaya.pro (совсем нет идей. Идея в названии)
4 www.boylers.name (то же)
5 www.gorelka.pro (то же)
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