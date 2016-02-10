Оживление сайта.

Есть сайт www.Teplotekhnik.ru Он скорее жив, чем здоров. Требуется его оживление статьями и форумом (наверное). СМС - Битрикс.

Требуется:

1 Предложение по лечению. Курс лечения должен включать в себя методы, дальнейшее поддержание которых не потребует содержание штата сотрудников как у MS.

2 Наполнение сайта товарами с описаниями (то что есть - оно есть, и если его можно поправить - обсуждается)

3 Рассматриваются варианты вашего видения курса лечения.

Бюджет.

Выполнение проекта выполняется на безвозмездной основе!!! (Шутка, извините)). Понятия не имею о стоимости такой работы, поэтому по деньгам ничего обозначить не могу. Предлагайте развернуто. Предложения типа: "Выведем ваш сайт..." - в топку. Только конкретика и только обоснованная. Помните: Мне нужен сайт, а не отдел СЕО.

Для тех кому хочется быть создателем, а не реаниматологом:

1 www.3Desa.pro (работает в штатном режиме но материала не хватает катастрофически)

2 www.teplotekhnik.pro (пустой как барабан. Можно менять всё в том числе и СМС)

3 www.kotelnaya.pro (совсем нет идей. Идея в названии)

4 www.boylers.name (то же)

5 www.gorelka.pro (то же)