Модуль недвижимости для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Нужно сделать модуль недвижимости для DLE 10.6 с фильтром по полям.

+ экспорт в формат яндекс недвижимости размещенных данных (дополнительно)

Пример сайт http://noviedoma24.ru/

если есть другие варианты реализации такого сайта -рассматриваю.

DLE
9 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров