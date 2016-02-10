Автоматические смс-пожертвования для благотворительного фонда

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День добрый. Занимаемся благотворительностью в рамках фонда НЕ ОДИН fondneodin.ru

Хотим сделать автоматические ежедневные смс-пожертвования в наш фонд в размере 1 рубль с согласия абонента. Что-то вроде мобильной подписки. Абонент активирует подписку, тем самым соглашаясь ежедневно жертвовать в фонд 1 рубль.

Либо сделать мобильное приложение которое само бы отправляло этот 1 рубль. 

*** В общем предложите свои варианты реализации такой задумки. ***

PS В идеале хотим чтобы при активации подписки на сайте фонда АВТОМАТИЧЕСКИ создавался личный кабинет для каждого абонента, где он бы мог следить за движением денег.

9 лет назад
strofcorn
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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