Автоматические смс-пожертвования для благотворительного фонда

День добрый. Занимаемся благотворительностью в рамках фонда НЕ ОДИН fondneodin.ru

Хотим сделать автоматические ежедневные смс-пожертвования в наш фонд в размере 1 рубль с согласия абонента. Что-то вроде мобильной подписки. Абонент активирует подписку, тем самым соглашаясь ежедневно жертвовать в фонд 1 рубль.

Либо сделать мобильное приложение которое само бы отправляло этот 1 рубль.

*** В общем предложите свои варианты реализации такой задумки. ***

PS В идеале хотим чтобы при активации подписки на сайте фонда АВТОМАТИЧЕСКИ создавался личный кабинет для каждого абонента, где он бы мог следить за движением денег.