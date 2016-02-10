Бот для сайта csgo.tm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1822 просмотра

Всем доброго времени суток! Суть в чем,нужен бот для автозакупки определенной вещи,а также для продажи выставленной вещи! Сайт не против ботов и выложил все для API. https://market.csgo.com/botinfo/

Я так понимаю должна быть отдельная программа,в которой все выставляется.

Пару фото для примера как мне было предложено ранее,цена была 50$ ,рассмотрю любые варианты!

Сайт работает с платформой STEAM!

9 лет назад
stnd113
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров