Необходим специалист, который сможет сделать одно-страничный сайт с параллакс-эффектами. ТЗ на разработку будет выслано выбранному исполнителю. пожалуйста, пишите: 1. на каком языке/фреймворке можете реализовать параллакс эффекты. 2. ориентировочную стоимость ...
Бот для сайта csgo.tm
Всем доброго времени суток! Суть в чем,нужен бот для автозакупки определенной вещи,а также для продажи выставленной вещи! Сайт не против ботов и выложил все для API. https://market.csgo.com/botinfo/
Я так понимаю должна быть отдельная программа,в которой все выставляется.
Пару фото для примера как мне было предложено ранее,цена была 50$ ,рассмотрю любые варианты!
Сайт работает с платформой STEAM!
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