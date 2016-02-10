Контакты сайта

На сайте http://vesnasad.ru/ в шапке есть список выбора городов, в зависимости от города меняется номер телефона, нужно сделать чтобы при выборе города например Егорьевск открывалась страница http://vesnasad.ru/teplitsy-egorevsk (под каждый город страницы есть). Также нужно сделать что при заходе на сайт на страницу http://vesnasad.ru/teplitsy-egorevsk выбирался город Егорьевск и соответствующие телефоны.