Навскиду доделать: 1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе 2. Пролинковать все между собой 3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql) 4. Привести внешний вид проекта к дизайну ...
Подписная страница на Adobe Muse
Нужна подписная страница на Adobe Muse с исходником по разработаному ТЗ + в форму подписки интегрировать элементы ввода данных (Имя и E-mail) из кода формы подписки сервиса justclick.
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