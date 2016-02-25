Разработка сайта-каталога диагностических центров

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок188 просмотров

Необходимо разработать сайт-каталог клиник-диагностических центров с возможностью онлайн-записи.

Все данные для сайта (данные по клиникам) предоставляются через API по партнерской программе.

Описание API - во вложенном файле.

Сайт желательно сделать на популярном движке (Друпал/Вордпресс)

Бюджет - $130-160

DrupalWordPress
9 лет назад
laslogwi
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$160
7 дней
Работа была выполнена качественно и в сроки. Доработки были сделаны очень быстро. Рекомендую
Александр отличный заказчик, четкая постановка задачи, в случае чего всегда на связи, с пониманием относится к рабочему процессу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад