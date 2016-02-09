Доработать скрипт авторизации на PHP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Добрый день! Есть скрипт авторизации, который уже работает и корректно выдирает куки, складывая их в файл. Проблема в том, что некоторые страницы с отправкой данных кук корректно отображают код, а некоторые возвращают пустую страницу. То есть видимо им нужна еще какая-то информация или заголовок. Нужно решить эту проблему.

PHP
9 лет назад
ruslawik
Руслан 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

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