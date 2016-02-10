Интернет портал для проекта Рабочие России

Проект - это социальный startup направленный на популяризацию рабочих специальностей в России - russianworkers. ru

В настоящее время мы ищем надежного исполнителя работ по:

- созданию дизайна Интернет портала

Дизайн экранов и верстка

• Главная

• Новости

• Доска почета

• Форум (кастомиация готового решения - как вариант)

• Галерея фото/видео

• Блок комментирования материалов, авторизация

• Форма «Предложить свою новость»

• Раздел социальные сети (мониторинг, стенограммы

переписок из соцсетей).

Размещение на хостинге nic. ru или reg. ru .

Нам нужно - качественное решение, для аудитории 40 000 0000 человек. Но денег нет, как у любого startup ;-)

Очень нравиться работа http://riavrn.ru/ - думаем этот стиль нам подойдет, но мы примем любые рекомендации.

Проект сейчас на условно бесплатной площадке wix.com и это очень стесняет дальнейшую работу, да и дизайн и качество работы сайта оставляет желать лучшего (ужасно).

Будьте реальны по ценам. Заработать не реально, а реально поднять себе имя на крупном проекте и даже стать частью команды при желании.