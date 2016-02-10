http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html звездочки убрать. сайт на опен карт, обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам ...
Интернет портал для проекта Рабочие России
Проект - это социальный startup направленный на популяризацию рабочих специальностей в России - russianworkers. ru
В настоящее время мы ищем надежного исполнителя работ по:
- созданию дизайна Интернет портала
Дизайн экранов и верстка
• Главная
• Новости
• Доска почета
• Форум (кастомиация готового решения - как вариант)
• Галерея фото/видео
• Блок комментирования материалов, авторизация
• Форма «Предложить свою новость»
• Раздел социальные сети (мониторинг, стенограммы
переписок из соцсетей).
Размещение на хостинге nic. ru или reg. ru .
Нам нужно - качественное решение, для аудитории 40 000 0000 человек. Но денег нет, как у любого startup ;-)
Очень нравиться работа http://riavrn.ru/ - думаем этот стиль нам подойдет, но мы примем любые рекомендации.
Проект сейчас на условно бесплатной площадке wix.com и это очень стесняет дальнейшую работу, да и дизайн и качество работы сайта оставляет желать лучшего (ужасно).
Будьте реальны по ценам. Заработать не реально, а реально поднять себе имя на крупном проекте и даже стать частью команды при желании.
Заявки фрилансеров
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