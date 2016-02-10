Добавить ссылку в код баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки131 просмотр

Добрый день.

Есть 2 баннера 

1. http://www.sumki-bags.ru/published/publicdata/1/attachments/SC/themes/sumki/images/sumki-bags-08.swf

Нужно добавить ссылки 

- по доставке http://www.sumki-bags.ru/auxpage_dostavka-i-oplata/

- по мужским сумкам http://www.sumki-bags.ru/category/gianfranco-bonaventura/

- по акции св. Валентина  http://www.sumki-bags.ru/auxpage_akcii-i-skidki/

2. http://www.sumki-bags.ru/published/publicdata/1/attachments/SC/themes/sumki/images/sumki-bags-08_111111.swf

Нужно добавить ссылки 

- по доставке http://www.sumki-bags.ru/auxpage_dostavka-i-oplata/

- по мужским сумкам http://www.sumki-bags.ru/category/gianfranco-bonaventura/

Бюджет 5 у.е.

9 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно и без заминок выполнил работу. Рекомендую.
Рекомендую Алексея как хорошего заказчика, всегда на связи и оплату произвел сразу после сдачи заказа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад