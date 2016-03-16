Доработки на друпал

$155
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки146 просмотров

Добрый день. 

Сайт на друпал 

Для сайта необходимо внести следующие доработки:

1) Найти и удалить шелы и вирусы

2) Исправить некоторые ошибки в верстке

3) Добавить новостной блок

4) Добавить микроразметку

5) Прочее

Подробности в документе

Оплата по факту либо БС. 

Срок 5 дней. 

Drupal
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$155
5 дней
Отличный исполнитель. Сделал все в срок и на высоком уровне. Рекомендую и буду обращаться сам.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад