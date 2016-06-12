В самом начале была договоренность разбить проект на части и оплачивать каждую часть по мере окончания. В итоге когда первый пункт был выполнен человек начал говорить что ждет перевода. Типо сделай еще пункт а там сразу за два отдам. После этого уже на следующей неделе в понедельник. Потом на неделе и т.д. Я ему написал что беру другую работу в подработку, где норм платят чтобы семью кормить. В итоге конечно я не делал работу, так как все договоренности были уже нарушены. Я уже конкретно написал человеку что пока не оплатит то не буду выполнять работу, на что сейчас получил отрицательный отзыв грубость в личке, Неуравновешенный человек. Всем желающим приложу переписку договоренностей.