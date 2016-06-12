miron160389

Кирилл miron160389

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполню заказы по созданию, настройке, продвижению сайтов. Всегда открыт заказам.

Привет, меня зовут Кирилл Мирошниченко. Я считаю, что мои сильные стороны моя креативность и пунктуальность. Моя цель № 1 всегда будет соответствовать вашим требованиям и сроку. При работе над новым проектом, я всегда веду диалог с клиентом, так чтобы я мог иметь четкое представление о его/ее требованиям и видение проекта. Я честный и справедливый.Моя профессия - разработка сайтов: создание макета, программирование, оптимизация, тестирование и обслуживание сайта.Я занимаюсь созданием сайтов на Wordpress, drupal, joomla, openkart, и их дальнейшей настройкой и обслуживанием. Спасибо заранее за ваше время и внимание. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Вами в ближайшее время. Я-бакалавр, специальность "программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" при Томском университете систем управления и радиоэлектроники, Россия.Ниже перечислены мои опыт и навыки:

-XML, JSON, HTML/CSS,PHP, JavaScript+jQuery, bootstrap, git/mercurial/svn, grunt/gulp, SQL;

Отзывы заказчиков

olesy_flowers
Кристина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
2 балла
9 лет назад
Установка капчи на форму заказ
Работа не выполнена - взнос 50% оплачен!
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
2 балла
9 лет назад
Создать интернет-магазин
CSSHTMLWooCommerceWordPress
кинул
alxvan
Иванов 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-2)
$90
2 балла
9 лет назад
Разработать сайт на Wordpress
WordPress
Не рекомендую связываться с данным исполнителем. Срывает сроки, не выполняет обещания, пытается получить оплату за не выполненную как положено работу. Не оплатишь - начинает увиливать и винить заказчика. Не связывайтесь с ним !!!
В самом начале была договоренность разбить проект на части и оплачивать каждую часть по мере окончания. В итоге когда первый пункт был выполнен человек начал говорить что ждет перевода. Типо сделай еще пункт а там сразу за два отдам. После этого уже на следующей неделе в понедельник. Потом на неделе и т.д. Я ему написал что беру другую работу в подработку, где норм платят чтобы семью кормить. В итоге конечно я не делал работу, так как все договоренности были уже нарушены. Я уже конкретно написал человеку что пока не оплатит то не буду выполнять работу, на что сейчас получил отрицательный отзыв грубость в личке, Неуравновешенный человек. Всем желающим приложу переписку договоренностей.
Ответный отзыв
lun_shpun
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Копия сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
4eshirCate
Шефлер 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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