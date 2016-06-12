Привет, меня зовут Кирилл Мирошниченко. Я считаю, что мои сильные стороны моя креативность и пунктуальность. Моя цель № 1 всегда будет соответствовать вашим требованиям и сроку. При работе над новым проектом, я всегда веду диалог с клиентом, так чтобы я мог иметь четкое представление о его/ее требованиям и видение проекта. Я честный и справедливый.Моя профессия - разработка сайтов: создание макета, программирование, оптимизация, тестирование и обслуживание сайта.Я занимаюсь созданием сайтов на Wordpress, drupal, joomla, openkart, и их дальнейшей настройкой и обслуживанием. Спасибо заранее за ваше время и внимание. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Вами в ближайшее время. Я-бакалавр, специальность "программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" при Томском университете систем управления и радиоэлектроники, Россия.Ниже перечислены мои опыт и навыки:
-XML, JSON, HTML/CSS,PHP, JavaScript+jQuery, bootstrap, git/mercurial/svn, grunt/gulp, SQL;
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