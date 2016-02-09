Нужен специалист который сможет восстановить сайт после взлома и закрыть дыры. http://b-hom.ru/
Найти и исправить ошибку в PHP коде
==== СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
1) есть мини сайт на PHP, авторизовавшись в котором через ВК или ФБ - создается картинка с твоей аватаркой + фоткой друга + надписью. Т.е. сайт вытаскивает из соц.сети твою аватарку, имя, пол и фотку и имя твоего друга (в фейсбуке, только того друга, который тоже авторизовался в приложении).
2) сайт сделан 4 недели назад и активно дорабатывается. Соответственно часто обновляется по ftp. (И через notepad++ по его ftp иногда подглючивала синхронизация).
3) Несколько дней назад заметил, что авторизация по ФБ не проходит. Через несколько часов - все заработало.
4) Позавчера обновил сайт по фтп и опять авторизация ФБ перестала работать.
5) сегодня попробовал скопировать сайт на другой домен и хостинг - все отлично работает.А через некоторое время - опять перестало работать.
6) === тех.данные по хостингам:
6.1) www.bon.menu/t62 (регистратор reg.ru, хостинг timeweb.ru , php 5.6) - не работает авторизация через ФБ
6.2) www.iloverestorunning.ru/t62/t62 (рег-тор timeweb.ru (через r01.ru) хостинг timeweb.ru , php 5.6) - не работает авторизация через ФБ
6.3) www.testname.ru/t62 (регистратор reg.ru, хостинг reg.ru , php 5.6) - все работает
7) сегодня редактировал сайт на втором хостинге и в какой-то момент тоже перестало работать.
8) потом на домашнем компютере зашел через фтп. что-то поделал …. и опять заработало
== ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
1) наверняка в коде есть ошибка. Например прохожу тест через FB http://www.testname.ru/t49/ здесь, а получаю почему-то то ответ в другом тесте http://testname.ru/t003/fb/index2.php?id=629c459cc7fc7691a756c22976c636f8
и логи показывают, что есть ошибка.
2) возможно ошибка из-за кодировок. Или обновлял код через notepad++ по его ftp и что то там подключиловало. Может быть часть кода записалась, а часть нет. Или вручную где-то ошибок наделал.
3) также любопытный момент. Сайт хорошо работал здесь www.testname.ru на версии PHP 5.6.6. - Потом нескольких изменений кода - перестал делать ответы. Перевел его на PHP 5.6.7. - заработало. Либо кэш обновился, либо в 5.6.7 что-то заработало. Но потом опять перестало работать.
4) также одно из предположений, что в коде я не везде указывал одинарные кавычки (а кажется вместо них двойные делал) и не везде где встречалась кирилица - указывал 'utf-8'
== НУ И ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - найти ошибки и устранить. Чтобы код работал надежно и стабильно.
== ОПЛАТА - хорошая и достойная. Т.к. надоели эти нервы.
== ПОЖЕЛАНИЯ
1) посоветуйте - какие файлы, логи, скрины вам нужны, чтобы вы смогли разобраться и найти ошибки.
2) при этом, можно ли как то обойтись без полного доступа к сайту? Не помню где именно, но там кажется была приватная инфа коллеги. Поэтому по возможности, хотелось бы ограничиться частичным доступом.
=== НА БУДУЩЕЕ:
1) Можно ли ускорить работу приложения?
2) Можно ли сделать, чтобы приложение держало большую нагрузку и какую?
3) Что еще можно интересного вытаскивать из соц.сетей и использовать в приложении?
4) Можно ли написать админку к этому приложению?
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