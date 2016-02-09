Чистка сайта от вируса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок124 просмотра

Нужно почистить сайт от вируса, который подмешивает контент невидимый для пользователя, но который индексирует гугл и яндекс. http://1prokat-company.ru/. У кого есть опыт в данном вопросе опишите, пожалуйста, что будете делать и за сколько в руб.)

9 лет назад
elizarova85
Надежда 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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