Необходимо найти строки в списке по определенному условию
Чистка сайта от вируса
Нужно почистить сайт от вируса, который подмешивает контент невидимый для пользователя, но который индексирует гугл и яндекс. http://1prokat-company.ru/. У кого есть опыт в данном вопросе опишите, пожалуйста, что будете делать и за сколько в руб.)
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