Python скрипт

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Закрыт8 заявок165 просмотров

Необходимо найти строки в списке по определенному условию

Python
9 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров