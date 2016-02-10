Сделать форму заказа на сайте
http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html
звездочки убрать. сайт на опен карт, обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам вся инфа о товаре в заказе приходила и у клиента она также в кабинете была, далее обработка заказов предполагается вручную, то есть наш менеджер прописывает вес, стоимость доставки, стоимость процента автоматически должна прибавляться в соседней колонке (все прозрачно)
цены рассмотрю только бюджетно-адекватные. оплата по факту, либо поэтапно, предоплату не рассматриваем, так как когда работаем впервые всегда работаем с поэтапной оплатой либо по факту.
АПИ ключ для тао есть. Нужно только его интегрировать вот манул к нему http://docs.otapi.net/ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $80
==== СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 1) есть мини сайт на PHP, авторизовавшись в котором через ВК или ФБ - создается картинка с твоей аватаркой + фоткой друга + надписью. Т.е. сайт вытаскивает из соц.сети твою аватарку, ...Закрыт9 лет назад
- $30
Нужен специалист который сможет восстановить сайт после взлома и закрыть дыры. http://b-hom.ru/Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно почистить сайт от вируса, который подмешивает контент невидимый для пользователя, но который индексирует гугл и яндекс. http://1prokat-company.ru/. У кого есть опыт в данном вопросе опишите, пожалуйста, что будете делать и за сколько в руб.)Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо найти строки в списке по определенному условиюВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть 2 баннера 1. http://www.sumki-bags.ru/published/publicdata/1/attachments/SC/themes/sumki/images/sumki-bags-08.swf Нужно добавить ссылки - по доставке http://www.sumki-bags.ru/auxpage_dostavka-i-oplata/ - по мужским сумкам http://www.sumki-bags.ru/category/gianfranco-bonaventura/ - по акции св. Валентина http://www.sumki-bags.ru/auxpage_akcii-i-skidki/ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $155
Добрый день. Сайт на друпал Для сайта необходимо внести следующие доработки: 1) Найти и удалить шелы и вирусы 2) Исправить некоторые ошибки в верстке 3) Добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
-получаем список доменов из /var/www/html/ (за исключением папки conf) -на основе этого списка в папке /var/www/html/conf генерируются файлы /var/www/html/conf/имя_домена.conf /var/www/html/conf/имя_домена_1.conf и т.д. с таким содержанием: # location ~* /.html ...Закрыт9 лет назад
- $25
Нужно настроить привязку сервиса TrueConf к сайту на 1С-Битрикс: 1. реализовать связку пользователей сайта и сервера TrueConf (сервер с установленным ПО уже есть) 2. настроить возможность видеоконференции через браузер (WebRTC) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Для автоматизации внутренних бизнес-процессов Детского развивающего (учебного) центра требуется разработать CRM. ТЗ и основные рабочие окна приведены по ссылке: https://drive.google.com/folderview?id=0B47BkT7DZ5iKcVgzYk5ldGR4QjA&usp=sharing Мы рассматриваем разные варианты (SUGAR CRM, VTIGER, SUITE, DOLIBARR и другие, кроме того, ...Закрыт9 лет назад