Сделать форму заказа на сайте

http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html

звездочки убрать. сайт на опен карт, обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам вся инфа о товаре в заказе приходила и у клиента она также в кабинете была, далее обработка заказов предполагается вручную, то есть наш менеджер прописывает вес, стоимость доставки, стоимость процента автоматически должна прибавляться в соседней колонке (все прозрачно)

цены рассмотрю только бюджетно-адекватные. оплата по факту, либо поэтапно, предоплату не рассматриваем, так как когда работаем впервые всегда работаем с поэтапной оплатой либо по факту.

АПИ ключ для тао есть. Нужно только его интегрировать вот манул к нему http://docs.otapi.net/ru/