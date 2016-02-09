Нужен идентичный обменник валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Нужен идентичный обменник валют http://exchangebitcoin.pe.hu/

9 лет назад
MAXMAD13
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать форму заказа на сайте

    $80

    http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html звездочки убрать. сайт  на опен карт, обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти и исправить ошибку в PHP коде

    $80

    ==== СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 1) есть мини сайт на PHP, авторизовавшись в котором через ВК или ФБ - создается картинка с твоей аватаркой + фоткой друга + надписью. Т.е. сайт вытаскивает из соц.сети твою аватарку, ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Чистка сайта от вируса

    Нужно почистить сайт от вируса, который подмешивает контент невидимый для пользователя, но который индексирует гугл и яндекс. http://1prokat-company.ru/. У кого есть опыт в данном вопросе опишите, пожалуйста, что будете делать и за сколько в руб.)

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить ссылку в код баннера

    Добрый день. Есть 2 баннера  1. http://www.sumki-bags.ru/published/publicdata/1/attachments/SC/themes/sumki/images/sumki-bags-08.swf Нужно добавить ссылки  - по доставке http://www.sumki-bags.ru/auxpage_dostavka-i-oplata/ - по мужским сумкам http://www.sumki-bags.ru/category/gianfranco-bonaventura/ - по акции св. Валентина  http://www.sumki-bags.ru/auxpage_akcii-i-skidki/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработки на друпал

    $155

    Добрый день.  Сайт на друпал  Для сайта необходимо внести следующие доработки: 1) Найти и удалить шелы и вирусы 2) Исправить некоторые ошибки в верстке 3) Добавить ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт на bash

    -получаем список доменов из /var/www/html/ (за исключением папки conf) -на основе этого списка в папке /var/www/html/conf генерируются файлы  /var/www/html/conf/имя_домена.conf  /var/www/html/conf/имя_домена_1.conf  и т.д.  с таким содержанием: #                    location ~* /.html ...

    HTMLNginx
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад