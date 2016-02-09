Доработка сайтов на движках Opencart и ocStore

Доработки по Opencart (rusdefense.ru)

1) в верхнем меню добавить вкладку Бренды (скриншот 1.png)

2) Когда пользователь переходит по ссылке бренда, там должны товары только выбранного бренда.

3) Над списком этих товаров должны быть главные категории товаров этого бренда, эти категории должны отображаться таким же списком как на скриншоте 3.png

4) При переходе на категорию товара этого бренда товар должен фильтроваться (если товар находится в подкатегориях и не прикреплен к главной категории, он все равно должен отображаться)

5) Добавить статус товара на картику с правого нижнего угла, но не ватермаркой, а просто наложить сверху. (скриншот 4.png, 5.png)

6) Товары в каталоге всегда должны отображаться сеткой

7) Скрыть некоторый функционал: Возврат товара, Подарочные сертификаты, Партнёрская программа

Доработки по ocStore (normak.ru)

1) Скрыть некоторый функционал: Подарочные сертификаты, Партнёрская программа

2) Убрать подчеркивание брендов и категорий в верхнем меню КАТАЛОГ И БРЕНДЫ (скриншот 1.png)

3) При переходе по ссылке на товары определенного бренда, отображаются товары этого бренда, а над списком этих товаров должны быть главные категории товаров этого бренда, эти категории должны отображаться таким же списком как на скриншоте 3.png

4) При переходе на категорию товара этого бренда товар должен фильтроваться (если товар находится в подкатегориях и не прикреплен к главной категории, он все равно должен отображаться)

5) В футере оставить только ссылки:

Главная, новости, оплата, доставка, контакты

Крупным шрифтом номер телефона и e-mail (скриншот 8.png)

Просьба описать стоимость работ по пунктам.