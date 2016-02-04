Pralik

Семен Шмыров Pralik

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
5 баллов
8 лет назад
Доработка сайта ocStore Версия 1.5.5.1.2 normak.ru
После выполнения проекта, который я закрыл, предложил еще доработки, на которые я согласился помочь ему и доделать. в виду непредвиденных событий, я не мог выходить на связь. Человек нагло наклеветал, что я не выхожу на связь и проект я не закрыл. Утверждаю, что по техническому заданию, которое данный человек составил на Weblancer.net все было исполнено. За те, дороботки, которые шли "мимо проекта" человек оскорбился и написал отзыв. Рекомендую данного исполнителя, как платежеспособного, но не более. Готов вернуть все деньги, после работы, которые ты мне завел.
Работа не выполнена, на звонки не отвечает.
Ответный отзыв