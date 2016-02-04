сайт поставщик: [url=http://sturman.ru/]http://sturman.ru/[/url] Параметры для парсинга: 1) Внутренний код 2) Фотографии (просто ссылки)
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
8 лет назад
сайт поставщик: [url=http://sturman.ru/]http://sturman.ru/[/url] Параметры для парсинга: 1) Внутренний код 2) Фотографии (просто ссылки)
Доработки по Opencart (rusdefense.ru) 1) в верхнем меню добавить вкладку Бренды (скриншот 1.png) 2) Когда пользователь переходит по ссылке бренда, там должны товары только выбранного бренда. 3) Над списком этих товаров должны быть главные категории товаров этого бренда, ...
1) Требуется доработать шапку сайта (пример на скриншоте 1 - www.vamsvet.ru) Нужно, что бы там находилась кнопка каталог и при наведении на нее курсора отображались главные категории товара. Так же нужна кнопка бренды, а при наведении на ...