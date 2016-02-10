Нужно спарсить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

сайт поставщик: http://sturman.ru/

Параметры для парсинга:

1) Внутренний код

2) Фотографии (просто ссылки)

9 лет назад
Pralik
Семен 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров