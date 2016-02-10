Написать скрипт на java script

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Тз можно посмотреть по ссылке

Тз: нужно написать скрипт что бы при перетаскивании элементов из первой строки во вторую менялась сумма заказа с сопутствуещей анимацией. По нажатии на кнопку "заказать" Выводилось попап окно с именем телефоном, емейлом и кнопкой "оформить заказ" как на таблице ниже. По нажитию на эту кнопку отправляется емейл с заказом на почту администратора и заказчика.

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Java
9 лет назад
awhd
31 год
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Был
9 лет назад

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