Необходим специалист, который сможет сделать одно-страничный сайт с параллакс-эффектами. ТЗ на разработку будет выслано выбранному исполнителю. пожалуйста, пишите: 1. на каком языке/фреймворке можете реализовать параллакс эффекты. 2. ориентировочную стоимость ...
Установить скрипт, фриланс биржы
Установить скрипт, фриланс биржы
Скрипт покажу. Оставляйте заявки, кто готов помочь
Сделать нужно сегодня.
Заявки фрилансеров
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