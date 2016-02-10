Доработка темы вордпресс CityTour

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Нужно:

1. Настроить верстку главной страницы (уменьшить высоту слайдера, 

http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652

2. На странице со списком отелей и фильтром должна отражаться актуальная цена: http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652

3. Для корректной работы п 2. настроить Vacancies (возможность установления цены на определенный период времени, показ актуальной цена на карточке отеля)

3. Доработать страницу отеля (возможность просмотра видимости свободных/зарегистрированных номеров отеля)

http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652

4. Доработать Check Availability (показывать актуальную стоимость предложенной комнаты)

http://themeforest.net/item/citytours-hotel-tour-booking-wordpress-theme/full_screen_preview/13181652

5. Исправить ошибку в Invoice (отсутствует строчка с выбранными дополнительными опциями)

WordPress
9 лет назад
ignemov
Немов 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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