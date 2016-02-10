Сверстать, натянуть на Wordpress и установить на работающий сайт. Дизайн должен быть полностью адаптивный. Для вашего удобства есть дизайны в разрешениях экрана – 1200, 1000, 700, 400, 320. Проверка результата ...
Поставить на джумлу корзину без онлайн оплаты
Надо поставить на джумлу корзину, без онлайн оплаты. Т.е. человек заходя на сайт, кидает товары в корзину, после нажимает Оформить заказ, вводит телефон почту адрес. И админу приходит письмо с адресом телефоном почтой и заказом. Можно реализовать виртуамартом или джумшопингом. Пишите цены и сроки
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