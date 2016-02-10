Поставить на джумлу корзину без онлайн оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Надо поставить на джумлу корзину, без онлайн оплаты. Т.е. человек заходя на сайт, кидает товары в корзину, после нажимает Оформить заказ, вводит телефон почту адрес. И админу приходит письмо с адресом телефоном почтой и заказом. Можно реализовать виртуамартом или джумшопингом. Пишите цены и сроки

Joomla
9 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров