Переделать корзину php

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Закрыт3 заявки132 просмотра

У меня тут есть корзина на сайте, которая выводится через php.

Ее надо сделать такой же, как на стороннем сайте.

Ты сможешь сделать?

Сайт, на котором надо сделать корзину: http://www.psybuy.ru/

Сайт (пример): http://www.kiiber.ru/

PHP
9 лет назад
godiavatar
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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