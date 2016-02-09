Переделать корзину php

У меня тут есть корзина на сайте, которая выводится через php.

Ее надо сделать такой же, как на стороннем сайте.

Ты сможешь сделать?

Сайт, на котором надо сделать корзину: http://www.psybuy.ru/

Сайт (пример): http://www.kiiber.ru/