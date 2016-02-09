Преобразовать письма MS Outlook 2010Входящее письмо: 1) сделать изменения в заголовке и в тексте письма. 2) Переслать по списку например. в заголовке письма "Компания ААА сообщает" а нам надо поменять на ...
Переделать корзину php
У меня тут есть корзина на сайте, которая выводится через php.
Ее надо сделать такой же, как на стороннем сайте.
Ты сможешь сделать?
Сайт, на котором надо сделать корзину: http://www.psybuy.ru/
Сайт (пример): http://www.kiiber.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу программиста на доработку amoCRM, интеграции с сайтом и гугл документами ДОкументация https://developers.amocrm.ru mainsms.ru - сервис отправки смс Задачи 1. Отправка смс, после осталения заявки на сайте 2. Отправка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Для форума, реализованного на движке simplemachines.org/ требуется ряд доработок по функционалу и структуре.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен парсер цен для заданных товаров (всего: 22) из интернет-магазинов (всего: 35). На выходе должна формироваться таблица с названием товара, его ценой и наличием в каждом магазине по календарным дням. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать каталог-фильтр материалов. Фильтр должен выводить образцы материала с ценой. Так же надо будет калькулятор расчёта изделий (столешницы из искусственного камня) в зависимости от выбранных параметров. Сайт на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете: Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.Желаемые навыки и опыт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Добрый день! Есть скрипт авторизации, который уже работает и корректно выдирает куки, складывая их в файл. Проблема в том, что некоторые страницы с отправкой данных кук корректно отображают код, а некоторые возвращают пустую страницу. То ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен готовый шаблон для создания сайта (касается тех у кого есть купленные шаблоны на темплфорест) Скидывайте ссылки и сразу цены указывайте, а так же скайп! Спасибо! сайт тематика - спортивное питание фирма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно просто спарсить большое кол-во атрибутов с сайта донора, на мой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад