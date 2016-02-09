Парсер цен интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок182 просмотра

Здравствуйте!

Нужен парсер цен для заданных товаров (всего: 22) из интернет-магазинов (всего: 35).

На выходе должна формироваться таблица с названием товара, его ценой и наличием в каждом магазине по календарным дням.

В предложениях прошу указывать итоговую стоимость работы и срок исполнения.

Список магазинов здесь

9 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад

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