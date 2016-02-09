Каталог-фильтр и калькулятор расчёта изделия

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Нужно реализовать каталог-фильтр материалов. Фильтр должен выводить образцы материала с ценой.

Так же надо будет калькулятор расчёта изделий (столешницы из искусственного камня) в зависимости от выбранных параметров.

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9 лет назад
evostone
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