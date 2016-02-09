Проект - это социальный startup направленный на популяризацию рабочих специальностей в России - russianworkers. ru В настоящее время мы ищем надежного исполнителя работ по: - созданию дизайна Интернет портала Дизайн экранов ...
Каталог-фильтр и калькулятор расчёта изделия
Нужно реализовать каталог-фильтр материалов. Фильтр должен выводить образцы материала с ценой.
Так же надо будет калькулятор расчёта изделий (столешницы из искусственного камня) в зависимости от выбранных параметров.
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