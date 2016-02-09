Настройка/доработка модуля Related Options на ocStore-1.5.5.1.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте. Необходима настройка модуля Related Options на ocStore-1.5.5.1.2 на работу с опциями в последовательном режиме со скрытием следующих шагов в опциях и доработка на изменение цены от указаных размеров в этих же опциях

ocStore
9 лет назад
guest_14550238267797
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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