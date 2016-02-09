http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html звездочки убрать. сайт на опен карт, обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, а нам ...
Нарушилась кодировка файлов. Нужен спец по php
Добрый день!
Есть сайт http://2.mypoledance.ru/ на Опенкарт.
Проблема такая - на сервере лежат картинки с нарушенной кодировкой. Из-за этого они не загружаются на сайт, например
http://2.mypoledance.ru/restorany/
У нас есть файл названиями на кириллице и с нарушенной кодировкой + прописаны пути к файлам.
Приложила скрины файликов
Нужен скрипт, который переименует файлы с нарушенной кодировкой в кириллицу + учесть нужно, чтобы и пути не нарушились, т.е. нужно и, чтобы они прописались верно.
После всего проделанного, нужно будет его перенести сюда http://knigadostavok.ru/
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