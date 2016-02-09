Нарушилась кодировка файлов. Нужен спец по php

Добрый день!

Есть сайт http://2.mypoledance.ru/ на Опенкарт.

Проблема такая - на сервере лежат картинки с нарушенной кодировкой. Из-за этого они не загружаются на сайт, например

http://2.mypoledance.ru/restorany/

У нас есть файл названиями на кириллице и с нарушенной кодировкой + прописаны пути к файлам.

Приложила скрины файликов

Нужен скрипт, который переименует файлы с нарушенной кодировкой в кириллицу + учесть нужно, чтобы и пути не нарушились, т.е. нужно и, чтобы они прописались верно.

После всего проделанного, нужно будет его перенести сюда http://knigadostavok.ru/