Нарушилась кодировка файлов. Нужен спец по php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Добрый день!

Есть сайт http://2.mypoledance.ru/ на Опенкарт.

Проблема такая - на сервере лежат картинки с нарушенной кодировкой. Из-за этого они не загружаются на сайт, например 

http://2.mypoledance.ru/restorany/

У нас есть файл названиями на кириллице и с нарушенной кодировкой + прописаны пути к файлам.

Приложила скрины файликов

Нужен скрипт, который переименует файлы с нарушенной кодировкой в кириллицу + учесть нужно, чтобы и пути не нарушились, т.е. нужно и, чтобы они прописались верно. 

После всего проделанного, нужно будет его перенести сюда http://knigadostavok.ru/

OpencartPHP
9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров