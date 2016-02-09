Для форума, реализованного на движке simplemachines.org/ требуется ряд доработок по функционалу и структуре.
Нужен программист PHP. Интеграция amoCRM + google docs + отправка смс.
Ищу программиста на доработку amoCRM, интеграции с сайтом и гугл документами
ДОкументация https://developers.amocrm.ru
mainsms.ru - сервис отправки смс
Задачи
1. Отправка смс, после осталения заявки на сайте
2. Отправка смс, после изменения статуса
3. Создание доп полей в карточке дата и время, (в них время записи клиента), прикрепление этих данных в смс.
4. Так же эти данные собираются в табличку и формируется расписание (имя, телефон, время, и тд)
5. Дублируются значения в несколько однотипных таблиц. В одной из таблиц в определенном месте может писаться примечание, которое попадает обратно в амо срм и прикрепляется к сделке в примечаниях
6. Автоматически ставятся задачи
Пишите примерную цену. Отвечу на доп вопросы по скайпу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен парсер цен для заданных товаров (всего: 22) из интернет-магазинов (всего: 35). На выходе должна формироваться таблица с названием товара, его ценой и наличием в каждом магазине по календарным дням. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно реализовать каталог-фильтр материалов. Фильтр должен выводить образцы материала с ценой. Так же надо будет калькулятор расчёта изделий (столешницы из искусственного камня) в зависимости от выбранных параметров. Сайт на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете: Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.Желаемые навыки и опыт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Добрый день! Есть скрипт авторизации, который уже работает и корректно выдирает куки, складывая их в файл. Проблема в том, что некоторые страницы с отправкой данных кук корректно отображают код, а некоторые возвращают пустую страницу. То ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен готовый шаблон для создания сайта (касается тех у кого есть купленные шаблоны на темплфорест) Скидывайте ссылки и сразу цены указывайте, а так же скайп! Спасибо! сайт тематика - спортивное питание фирма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно просто спарсить большое кол-во атрибутов с сайта донора, на мой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработки по Opencart (rusdefense.ru) 1) в верхнем меню добавить вкладку Бренды (скриншот 1.png) 2) Когда пользователь переходит по ссылке бренда, там должны товары только выбранного бренда. 3) Над списком этих товаров должны ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходима настройка модуля Related Options на ocStore-1.5.5.1.2 на работу с опциями в последовательном режиме со скрытием следующих шагов в опциях и доработка на изменение цены от указаных размеров в этих же опцияхВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад