Нужен программист PHP. Интеграция amoCRM + google docs + отправка смс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Ищу программиста на доработку amoCRM, интеграции с сайтом и гугл документами

ДОкументация https://developers.amocrm.ru

mainsms.ru - сервис отправки смс

Задачи 

1. Отправка смс, после осталения заявки на сайте 

2. Отправка смс, после изменения статуса 

3. Создание доп полей в карточке дата и время, (в них время записи клиента), прикрепление этих данных в смс. 

4. Так же эти данные собираются в табличку и формируется расписание (имя, телефон, время, и тд) 

5. Дублируются значения в несколько однотипных таблиц. В одной из таблиц в определенном месте может писаться примечание, которое попадает обратно в амо срм и прикрепляется к сделке в примечаниях 

6. Автоматически ставятся задачи 

Пишите примерную цену. Отвечу на доп вопросы по скайпу.

AmoCRMPHP
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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