Нужен программист PHP. Интеграция amoCRM + google docs + отправка смс.

Ищу программиста на доработку amoCRM, интеграции с сайтом и гугл документами

ДОкументация https://developers.amocrm.ru

mainsms.ru - сервис отправки смс

Задачи

1. Отправка смс, после осталения заявки на сайте

2. Отправка смс, после изменения статуса

3. Создание доп полей в карточке дата и время, (в них время записи клиента), прикрепление этих данных в смс.

4. Так же эти данные собираются в табличку и формируется расписание (имя, телефон, время, и тд)

5. Дублируются значения в несколько однотипных таблиц. В одной из таблиц в определенном месте может писаться примечание, которое попадает обратно в амо срм и прикрепляется к сделке в примечаниях

6. Автоматически ставятся задачи

Пишите примерную цену. Отвечу на доп вопросы по скайпу.