Исправить ошибки на сайте

Необходимо исправить 2 бага на форуме. Первый с накруткой надо сделать так чтобы отображалось именно то количество пользователей внизу, которое нужно мне. Второй с сообщениями: на форуме есть колонка там где пишут последние темы и последние сообщения. надо сделать так чтобы все последние темы были в первой колонке а все последние сообщения добавлялись во вторую колонку. указывайте свой скайп.