Нужен скрипт на VBA или программка

Преобразовать письма MS Outlook 2010

Входящее письмо:

1) сделать изменения в заголовке и в тексте письма.

2) Переслать по списку

например. в заголовке письма "Компания ААА сообщает"

а нам надо поменять на "Компания БББ предлагает"

В тексте письма:

"Уважаемый Иван Иваныч"

А нам надо:

"Уважаемый покупатель"

т.е. принять одно письмо, обработать его и переслать нескольким абонентам