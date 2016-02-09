Ищу программиста на доработку amoCRM, интеграции с сайтом и гугл документами ДОкументация https://developers.amocrm.ru mainsms.ru - сервис отправки смс Задачи 1. Отправка смс, после осталения заявки на сайте 2. Отправка ...
Нужен скрипт на VBA или программка
- Преобразовать письма MS Outlook 2010
1) сделать изменения в заголовке и в тексте письма.
2) Переслать по списку
например. в заголовке письма "Компания ААА сообщает"
а нам надо поменять на "Компания БББ предлагает"
В тексте письма:
"Уважаемый Иван Иваныч"
А нам надо:
"Уважаемый покупатель"
т.е. принять одно письмо, обработать его и переслать нескольким абонентам
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