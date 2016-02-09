Нужен скрипт на VBA или программка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок164 просмотра
  • Преобразовать письма MS Outlook 2010
Входящее письмо:

1) сделать изменения в заголовке и в тексте письма.

2) Переслать по списку

например. в заголовке письма "Компания ААА сообщает"

а нам надо поменять на "Компания БББ предлагает"

В тексте письма:

"Уважаемый Иван Иваныч"

А нам надо:

"Уважаемый покупатель"

 т.е. принять одно письмо, обработать его и переслать нескольким абонентам

VBA
9 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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