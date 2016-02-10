Вёрстка, натяжка на Wordpress и установка дизайна на хостинг

Сверстать, натянуть на Wordpress и установить на работающий сайт.

Дизайн должен быть полностью адаптивный. Для вашего удобства есть дизайны в разрешениях экрана – 1200, 1000, 700, 400, 320.

Проверка результата по:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ и https://validator.w3.org/

Нужно, чтобы не было циклических ссылок (страница ссылается сама на себя). Например, на главной странице не было бы ссылки на главную. При нахождении на странице или рубрики не было бы возможности кликнуть на эту страницу или рубрику, самой ссылки тоже не должно быть ссылки в этом случае.

Только 1 h1 на страницу. Заголовки h1-h6 только для контентной области. Сайдбар и прочие ссылки не в статье без h1-h6, делать только стилями.

Плагины, которые я использую обязательно:

Quick Adsense

Table of Contents Plus - сделать содержание в ноиндекс и без span внутри заголовка (есть пример готового плагина, но с другими дизайнами).

WordPress Popular Posts

WordPress SEO by Yoast

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Подробнее о дизайне

Главная

Главную сверстать, но сделать возможность временного удаления блоков: Перейти в каталог автомобилей, Перейти в каталог компаний, Розыгрыш автомобильной акустики, Последние объявления.

Баннеры в сайдбаре сделать с помощью виджетов.

Лучшие статьи - это лучшие статьи всего сайта.

Рубрика

В рубриках выводится описание рубрики.

В рубриках выводятся лучшие статьи конкретной рубрики - тут по дизайну нужно подписать, что это лучшие статьи рубрики.

Последние статьи изменить на "Все статьи рубрики".

Статьи

Вверху выводится содержание с помощью плагина Table of Contents Plus. Он есть, но нужно будет исправить по дизайну.

Сделать функционал для вывода блоков "Внимание", "Важно!", "Совет!" и "Цитата". Цитата есть стандартная в Wordpress.

Внизу статьи кнопки социальных сетей от Яндекса.

Ещё ниже выводятся похожие статьи при помощи плагина Yet Another Related Post Plugin (YARPP) с картинками - Thumbnails (3 штуки).

Ещё ниже разместить форму комментариев от Вконтакте и Facebook и стандартные вкладками. Есть пример использования.

404 страница

Сделать также удаление блоков Перейти в каталог автомобилей, Перейти в каталог компаний. Лучше, чтобы они одновременно удалялись на главной и тут.

Требования:

Грамотность исполнителя. Люди только с положительными отзывами.

Сам дизайн по завершении работы должен быть полностью рабочим на сайте на моём хостинге.

Внимание! Никаких фрейморков, включая Bootstrap.

Обязательно пишите примерную цену работы полностью, либо отдельно за вёрстку, натяжку и установку. Оплата после полного завершения работы на доверии или по безопасной сделке.