Конструктор визиток

Навскиду доделать:

1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе

2. Пролинковать все между собой

3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql)

4. Привести внешний вид проекта к дизайну в приложеных файлах

5. Весь функционал должен быть рабочий.

6. Переверстать все в bootstrap, сейчас только админ в бустрап.

Исполнитель получит доступ к серверу ssh где лежит проект, реализован тоже должен быть там. Проект считается выполненым когда файлы залиты на сервер.

Важным критерием является время. Частичная оплата возможна по выполнение важных этапов проекта.