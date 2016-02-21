У меня тут есть корзина на сайте, которая выводится через php. Ее надо сделать такой же, как на стороннем сайте. Ты сможешь сделать? Сайт, на котором надо сделать корзину: http://www.psybuy.ru/ ...
Конструктор визиток
Навскиду доделать:
1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе
2. Пролинковать все между собой
3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql)
4. Привести внешний вид проекта к дизайну в приложеных файлах
5. Весь функционал должен быть рабочий.
6. Переверстать все в bootstrap, сейчас только админ в бустрап.
Исполнитель получит доступ к серверу ssh где лежит проект, реализован тоже должен быть там. Проект считается выполненым когда файлы залиты на сервер.
Важным критерием является время. Частичная оплата возможна по выполнение важных этапов проекта.
Выбранный исполнитель
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