Конструктор визиток

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки123 просмотра

Навскиду доделать:

1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе

2. Пролинковать все между собой

3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql)

4. Привести внешний вид проекта к дизайну в приложеных файлах

5. Весь функционал должен быть рабочий.

6. Переверстать все в bootstrap, сейчас только админ в бустрап.

Исполнитель получит доступ к серверу ssh где лежит проект, реализован тоже должен быть там. Проект считается выполненым когда файлы залиты на сервер.

Важным критерием является время. Частичная оплата возможна по выполнение важных этапов проекта.

BootstrapMySQL
9 лет назад
tarnavchykv
46 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

redfox1111
Кристиан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$45
2 дня
Прекрасный и ответственный програмист. Очень серйозно и обстоятельно подходит к заказу, проявляет разумную инициативу и делает даже больше чем было оговорено.
Хороший человек, всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

redfox1111
Кристиан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад