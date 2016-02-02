redfox1111

Кристиан redfox1111

 
28 летВеликобритания/Тонтон
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sante
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$65
8 баллов
5 лет назад
Создание конструктора товара для интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
cardplast
Ева 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Разработка web to print для РПК
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tarnavchykv
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Конструктор визиток
Прекрасный и ответственный програмист. Очень серйозно и обстоятельно подходит к заказу, проявляет разумную инициативу и делает даже больше чем было оговорено.
Хороший человек, всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
gagafr21
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Функционал для сайта
Вообщем говорить особо нечего, человек сделал все как нужно и проявил инициативу и доработал проект гораздо лучше чем и планировал изначально!!! Программист сильный и главное не пропадает и общается лояльно!!! Работаем дальше!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, приятный в общении и всегда на связи. Рекомендую!!
Ответный отзыв
johnvoronov
Джон 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание карты на сайте
Очень доволен выполненной работой. Все сделано быстро, аккуратно, внимательно. Нареканий нет. Буду еще обращаться!
Всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!!
Ответный отзыв