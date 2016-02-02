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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$65
8 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
8 лет назад
Прекрасный и ответственный програмист. Очень серйозно и обстоятельно подходит к заказу, проявляет разумную инициативу и делает даже больше чем было оговорено.
Ответный отзыв
Хороший человек, всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!
$1
10 баллов
8 лет назад
Вообщем говорить особо нечего, человек сделал все как нужно и проявил инициативу и доработал проект гораздо лучше чем и планировал изначально!!! Программист сильный и главное не пропадает и общается лояльно!!! Работаем дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, приятный в общении и всегда на связи. Рекомендую!!
$30
10 баллов
8 лет назад
Очень доволен выполненной работой. Все сделано быстро, аккуратно, внимательно. Нареканий нет. Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!!