tarnavchykv

Завдання : Змігрувати тему з Magento 2.1.7 до Magento 2.2.6 Тема писалася під Magento 2.1.7 Проблема несумісності з новішою версією. Потрібно провести відповідні зміни в кодідля розгортання в magento 2.2.6 Показати працездатність і готовийрезультат на своєму сервері або наданому. Цікавить ціна ...