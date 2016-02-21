tarnavchykv

Влад Тарнавчук tarnavchykv

 
45 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
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  • Конвертація продуктів з Magento 1.9.1.0 на Magento 2.2.5

    1. Маємо 3 магазини в конфігурації "мультисайт" 2. Версія Magento 1.9.1 ~2500 продуктів 3. Потрібно сконвертувати до версії 2.2.5 4. Результатом мають бути csv/sql файл доступний для імпорту в Magento 2.2.5 Цікавить термін і ціна.

    MagentoSQL
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Змігрувати тему з Magento 2.1.7 до Magento 2.2.6

    Завдання : Змігрувати тему з Magento 2.1.7 до Magento 2.2.6   Тема писалася під  Magento 2.1.7 Проблема несумісності з новішою версією.   Потрібно провести відповідні зміни в кодідля розгортання в  magento 2.2.6 Показати працездатність і готовийрезультат на своєму сервері або наданому. Цікавить ціна ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Достосування теми magento 2.1. до дизайну.

    Завдання: Достосування теми magento 2.1. до дизайну.   Файли теми і  PSD файли надамо в репозиторії. Потрібно достосувати тему під дизайн.Достосування влючає: 1.   Добавлення переключення мов. 2.   Добавлення  слайдера( два видислайдера) і стилізація. 3.   Достосування хідера і футера теми (достосування блоків і стилізація). 4.   Достосування сторінки товарів ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рекламно-демонстраційний мультфільм про сайт два ролики по 1хв

    $300

    Потрібно  анімацією продемонструвати  можливості і призначення майбутнього сайту, використати видуманих юзерів, які клікаючи по сайту демонструють його можливості. Сам сайт посилання надам  потім . Два ролики до одної хвилини. Цікавить ціна і терміни.

    Анимация25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Транспілінг проекту у vue.js

    Потрібна одноразова послуга по переведенню джаваскрипт коду з es6 в es5 (транспілінг). Це завершений проект, реалізований у vue.js, який не відкривається  в браузерах старіших моделей. Прохання вказати ціну і терміни виконання. Якщо цікавить подальша співпраця готовінадати.

    Vue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Большой проект на node.js + js

    Есть большой проект работающий на связке серверный node.js + фронт javascript + Symfony в качестве админки. Задания по проекту есть регулярно. Актуально: 1. Внедрение iframe для выполнение клиентского кода (отображение рекламы, сейчас это решается обычными div) с сохранием ...

    JavascriptSymfonyNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Конструктор визиток

    Навскиду доделать: 1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе 2. Пролинковать все между собой 3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql) 4. Привести внешний вид проекта к дизайну в приложеных файлах 5. Весь функционал должен быть рабочий. 6. ...

    MySQLBootstrap
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
multiplikator
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Флеш по примеру
Очень ответственный заказчик, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Задание выполнил точно и в срок, все сделал на 5+. Рекомендую.
Ответный отзыв
redfox1111
Кристиан 
28 летВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Конструктор визиток
Хороший человек, всегда на связи, четкое ТЗ. Рекомендую!
Прекрасный и ответственный програмист. Очень серйозно и обстоятельно подходит к заказу, проявляет разумную инициативу и делает даже больше чем было оговорено.
Ответный отзыв