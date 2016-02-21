tarnavchykv

Конвертация сайта с Magento 1.9.1.0 на Magento 2.2.5
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Маємо 3 магазини в конфігурації "мультисайт" 2. Версія Magento 1.9.1 ~2500 продуктів 3. Потрібно сконвертувати до версії 2.2.5 4. Результатом мають бути csv/sql файл доступний для імпорту в Magento 2.2.5 Цікавить термін і ціна.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Завдання : Змігрувати тему з Magento 2.1.7 до Magento 2.2.6 Тема писалася під Magento 2.1.7 Проблема несумісності з новішою версією. Потрібно провести відповідні зміни в кодідля розгортання в magento 2.2.6 Показати працездатність і готовийрезультат на своєму сервері або наданому. Цікавить ціна ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Завдання: Достосування теми magento 2.1. до дизайну. Файли теми і PSD файли надамо в репозиторії. Потрібно достосувати тему під дизайн.Достосування влючає: 1. Добавлення переключення мов. 2. Добавлення слайдера( два видислайдера) і стилізація. 3. Достосування хідера і футера теми (достосування блоків і стилізація). 4. Достосування сторінки товарів ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $300
Потрібно анімацією продемонструвати можливості і призначення майбутнього сайту, використати видуманих юзерів, які клікаючи по сайту демонструють його можливості. Сам сайт посилання надам потім . Два ролики до одної хвилини. Цікавить ціна і терміни.Анимация25 заявокЗакрыт6 лет назад
Потрібна одноразова послуга по переведенню джаваскрипт коду з es6 в es5 (транспілінг). Це завершений проект, реалізований у vue.js, який не відкривається в браузерах старіших моделей. Прохання вказати ціну і терміни виконання. Якщо цікавить подальша співпраця готовінадати.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть большой проект работающий на связке серверный node.js + фронт javascript + Symfony в качестве админки. Задания по проекту есть регулярно. Актуально: 1. Внедрение iframe для выполнение клиентского кода (отображение рекламы, сейчас это решается обычными div) с сохранием ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Навскиду доделать: 1. Вторую сторону визитки в админе и в конструкторе 2. Пролинковать все между собой 3. Сохранение шаблонов, заказов в базе данных (Mysql) 4. Привести внешний вид проекта к дизайну в приложеных файлах 5. Весь функционал должен быть рабочий. 6. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $11Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад