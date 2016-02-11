Портфолио
- Сиреневое солнце152 просмотра
- Рекламный ролик центра красоты Марафон Стройности142 просмотра
- ESHOPPERCA MALL151 просмотр
- ПЛА-ХАЯ - Здравствуй опа, Новый год!191 просмотр
- Выездной шиномонтаж130 просмотров
- You-P - Я летаю в облаках125 просмотров
- Все профессии нужны, все профессии важны161 просмотр
- Детский планшет SKYTIGER135 просмотров
- Distiona - Lemuria133 просмотра
- Детский планшет SKYTIGER123 просмотра
- Студия проката "Маска"144 просмотра
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
8 лет назад
Задание выполнил точно и в срок, все сделал на 5+. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
$9
10 баллов
8 лет назад
Качественная работа в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень ответственный и объективный, со своевременной оплатой. Рекомендую!