multiplikator

Андрей Гончаров multiplikator

 
37 летУкраина/Краматорск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tarnavchykv
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$11
10 баллов
8 лет назад
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Задание выполнил точно и в срок, все сделал на 5+. Рекомендую.
Очень ответственный заказчик, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
8 лет назад
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Качественная работа в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик! Очень ответственный и объективный, со своевременной оплатой. Рекомендую!
Ответный отзыв