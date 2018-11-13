Создание конструктора товара для интернет-магазина

Добрый день!

Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android).

Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635)

Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно.

Что требуется:

1. Использование пользовательского изображения для создания своего кейса

- загрузка с компьютера

- подключение к инстаграмм

- подключение к гугл драйв

2. После выбора/загрузки изображения на заготовку/кейс, чтоб таким же образом можно было его(изображение)

-растягивать/сжимать

-поворачивать

-перемещать вверх/вниз/влево/вправо

3. Сохранение заготовки.

Подключение к инстаграмм и гугл драйв в самом конце, это не столь важно на начальном этапе.

Жду ваших предложений!