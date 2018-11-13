Создание конструктора товара для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки211 просмотров

Добрый день!

Требуется создать конструктор товара, в данном случае это кейс для смартфона (Apple, Android).

Пример взять по ссылке (http://www.zazzle.com/case_mate_barely_there_iphone_6_6s_plus_case_barely_there_iphone_6_plus_case-256004807139524635)

Весь функционал который предлагает нам zazzle реализовывать не нужно.

Что требуется:

1. Использование пользовательского изображения для создания своего кейса

 - загрузка с компьютера

 - подключение к инстаграмм

 - подключение к гугл драйв

2. После выбора/загрузки изображения на заготовку/кейс, чтоб таким же образом можно было его(изображение)

-растягивать/сжимать

-поворачивать

-перемещать вверх/вниз/влево/вправо

3. Сохранение заготовки.

Подключение к инстаграмм и гугл драйв в самом конце, это не столь важно на начальном этапе.

Жду ваших предложений!

Android
9 лет назад
sante
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

redfox1111
Кристиан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$65
1 день
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redfox1111
Кристиан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад