Требуется веб-программист WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок152 просмотра

Требуется “опытный программист” по WordPress - для переноса уже имеющегося сайта с Джумла на WordPress

- знание адаптивности

Важно обеспечить стабильную связь на время работы над проектом

Для работы - нужен скайп и голосовое общение.

Стоимость и сроки - обсуждаются.

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JoomlaWordPress
9 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

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