Доделка сайта на WordPress

Есть сайт - gorod.redtone.ru

Что нужно сделать:

1. Немного изменить раздел услуг (http://gorod.redtone.ru/rekonstrukciya-zdanij/ например). Добавить текстовый блок. Наполнить эти разделы реальной информацией (ее - тексты и фото - скину).

2. На главной странице - изменения по мелочи (типа цвета шрифтов в шапке, поменять в подвале один пункт меню на другой и т.д.).

Возможно, будут еще правки, т.к. заказчик непостоянен. Нужен человек, который сможет их оперативно и качественно вносить, потом перенесет сайт на основной хостинг и т.д.