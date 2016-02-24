Доделка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки137 просмотров

Есть сайт - gorod.redtone.ru

Что нужно сделать:

1. Немного изменить раздел услуг (http://gorod.redtone.ru/rekonstrukciya-zdanij/ например). Добавить текстовый блок. Наполнить эти разделы реальной информацией (ее - тексты и фото - скину).

2. На главной странице - изменения по мелочи (типа цвета шрифтов в шапке, поменять в подвале один пункт меню на другой и т.д.).

Возможно, будут еще правки, т.к. заказчик непостоянен. Нужен человек, который сможет их оперативно и качественно вносить, потом перенесет сайт на основной хостинг и т.д.

WordPress
9 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Все хорошо. Не гуру, но для своего уровня цена/качество - очень неплохо.
Спасибо Павлу за работу, всегда практически на связи и оперативно решает вопросы. С оплатой тоже проблем нет.

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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