Настроить робокассу в друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Будет 2 страницы с формой оплаты:

- на одной странице заказчик сам должен выбирать сумму , которую хочет оплатить (пожертвования);

- со второй сложнее. Нужно сделать так, чтобы при создании материала, пользователь переходил на меню оплаты, оплачивал и только после перевода и подтверждения ему открывался доступ к созданию данного типа материала (на год), после этого материал должен быть снять с публикации и опубликован после повторной оплаты.

Drupal
9 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

posterx
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$44
3 дня
Очень понравилась работа Александра. Все сделал четко и в срок, понял задачу и реализовал ее. Рекомендую как знающего профессионала и ответственного исполнителя!
Прекрасный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата. Работу приняла без замечаний. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

posterx
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад