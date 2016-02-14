Настроить робокассу в друпал

Будет 2 страницы с формой оплаты:

- на одной странице заказчик сам должен выбирать сумму , которую хочет оплатить (пожертвования);

- со второй сложнее. Нужно сделать так, чтобы при создании материала, пользователь переходил на меню оплаты, оплачивал и только после перевода и подтверждения ему открывался доступ к созданию данного типа материала (на год), после этого материал должен быть снять с публикации и опубликован после повторной оплаты.