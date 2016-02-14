Всем доброго времени суток! Суть в чем,нужен бот для автозакупки определенной вещи,а также для продажи выставленной вещи! Сайт не против ботов и выложил все для API. https://market.csgo.com/botinfo/ Я так понимаю должна быть отдельная программа,в которой ...
Настроить робокассу в друпал
Будет 2 страницы с формой оплаты:
- на одной странице заказчик сам должен выбирать сумму , которую хочет оплатить (пожертвования);
- со второй сложнее. Нужно сделать так, чтобы при создании материала, пользователь переходил на меню оплаты, оплачивал и только после перевода и подтверждения ему открывался доступ к созданию данного типа материала (на год), после этого материал должен быть снять с публикации и опубликован после повторной оплаты.
Выбранный исполнитель
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