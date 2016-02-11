WordPress сделать строго по тз

$10
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Завершен1 заявка174 просмотра

1. Добавить тексты на страницы всего 4-5 страниц, поставить нужный тайтл, дескрипшн и h1 (предоставим)

2. Поставить 301 редирект со страниц с окончанием html на эти же страницы без html.

3. Удалить теги H со всех страниц, кроме тега h1 заголовок

4. В корневой каталог сайта добавить файл sitemap.xml. (предоставим)

5. Заменить файл robots.txt в корневом каталоге сайта (предоставим)

HTMLWordPress
9 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

l0ne
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с человеком который с первого раза всё понимает и работает без лишних вопросов. Алексей профессионал в своем деле! Рекомендую!
Предельно четкое ТЗ. Отличное общение. Рекомендую!

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l0ne
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад