WordPress сделать строго по тз

1. Добавить тексты на страницы всего 4-5 страниц, поставить нужный тайтл, дескрипшн и h1 (предоставим)

2. Поставить 301 редирект со страниц с окончанием html на эти же страницы без html.

3. Удалить теги H со всех страниц, кроме тега h1 заголовок

4. В корневой каталог сайта добавить файл sitemap.xml. (предоставим)

5. Заменить файл robots.txt в корневом каталоге сайта (предоставим)