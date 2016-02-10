Доработка шаблона WordPress

Дано: сайт на WordPress, в конце записи выводится форма подписки – вот так razvivash-ka.ru/igrushka-peretyagivalka-svoimi-rukami/

Хочу, чтобы можно было добавить еще одну такую же форму подписки в середину записи – как тут menunedeli.ru/recipe/postnoe-pechene-s-klyukvoj-i-yablokom/ НО не шорткодом, а так, чтобы она вставала автоматически сразу во все статьи + чтобы была возможность вставить разные формы подписки в записи разных рубрик сайта.

Если так бывает, пишите :)