Создание страницы обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Существует ленлинг. Необходимо создать страницу обратной связи (thank u page). Страницу создать желательно в том же стиле, что и сам лендинг (дизайн простой абсолютно). Для того, чтобы сделать этку страницу, необходимо разобраться в автоматически сгеннерированном php коде

PHP
9 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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